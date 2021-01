KVO-succescoach Blessin: "Vanaf morgen volle focus op de wedstrijd tegen Standard en er alles aan doen om deze te winnen!"

Na de wedstrijd tegen Antwerp was de trainer van KV Oostende, Alexander Blessin, natuurlijk heel tevreden. Zijn hoofdpijn zal hij wel snel vergeten zijn.

Alexander Blessin begon de persconferentie met de verontschuldiging dat hij hoofdpijn had en wat duizelig was. Hij had namelijk tijdens de wedstrijd een bal op zijn hoofd gekregen die redelijk hard was aangekomen bij de jonge trainer.

Al was tijdens de persconferentie hier niet veel van te merken. "Ik ben heel trots en fier op mijn ploeg met deze overwinning. We hadden het in het begin moeilijk maar na 20 minuten begonnen we het beter te doen en scoorden we de gelijkmaker."

In de 2de helft waren de beste kansen voor KV Oostende en verdienden ze ook het 2de doelpunt dat hun de 3 punten opleverde. "Ik ben trots op onze 2de helft. Misschien hadden we nog een extra doelpunt moeten maken want daarvoor hebben we wel de kansen gekregen. Tegelijkertijd één goede counter tegen en je bent je overwinning kwijt."

Ambities

Dankzij deze driepunter springt KV Oostende weer wat hoger in het klassement. Volgende week staat de wedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Standard Luik op het programma. "Vandaag mogen we naar het klassement kijken en blij en positief zijn. Maar we mikken hoger. De honger is groot en we willen nog meer wedstrijden winnen. Ik focus me niet op één bepaalde plaats in het klassement. Stap per stap moeten we blijven gaan, wedstrijden winnen en proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Vanaf morgen volle focus op de wedstrijd tegen Standard en er alles aan doen om deze te winnen!"