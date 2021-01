Oplossing in de maak voor Manuel Benson? 'Interesse uit Jupiler Pro League en Eredivisie'

Het bestuur van Antwerp zal deze week nog overuren moeten draaien. Het is nog steeds op zoek naar enkele versterkingen, maar het probeert ook enkele spelers te slijten. Manuel Benson viel al enkele keren naast de selectie, en lijkt The Great Old tijdelijk te mogen verlaten.

Frank Vercauteren lijkt geen beroep te doen op de diensten van Manuel Benson. De 23-jarige flankaanvaller verzamelde dit seizoen in totaal nog maar 290 speelminuten. Daarnaast viel hij de laatste wedstrijden ook naast de selectie. Een vertrek dringt zich dus stilaan op. Manuel Benson hoopt The Great Old tijdelijk te mogen verlaten, en geniet volgens Het Nieuwsblad van interesse uit zowel de Jupiler Pro League als de Eredivisie. In Nederland informeerde Pec Zwolle en VV Venlo al eens naar de diensten van Benson, maar ook KV Kortrijk, Waasland-Beveren en Moeskroen willen de flankaanvaller graag inlijven. Manuel Benson werd door zijn voormalige werkgever KRC Genk al eens uitgeleend aan Les Hurlus, toen maakte hij indruk met enkele goede prestaties. Nu lijkt een terugkeer dus mogelijk. Het is ondertussen al de laatste week van de wintermercato, maar er lijkt nog veel te gaan gebeuren op 'Den Bosuil'. De club zoekt nog steeds naar oplossingen voor jongens als Pius, Avadongo en Mendy. Het bestuur zal ook nog steeds zijn enfant terrible Didier Lamkél ze voor 31 januari proberen te slijten.









Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eupen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (26/01).