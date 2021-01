KRC Genk weet weer wat winnen is: "Ik verwijt mezelf dat het nog spannend werd"

Drie-nul en boeken toe, zo leek het. KRC Genk haalde al opgelucht adem, maar Zulte Waregem kwam in de slotfase nog gevaarlijk opzetten. En dat rekende John van den Brom zichzelf aan: "Ik heb te veel gewisseld."

Een zichtbaar opgeluchte John van den Brom gaf na afloop zijn analyse van de 3-2-zege. "Ik ben gelukkig, we winnen weer. Dat is het mooiste gevoel dat er bestaat. De drie punten halen: dat was de opdracht, tegen een ploeg die op verplaatsing al heel goede resultaten boekte. Ook de manier waarop heeft me positief verrast. Ik heb heel goede dingen gezien in balbezit, we speelden met veel vertrouwen."

"Ik ben tevreden met hoe we aan de wedstrijd begonnen. Als je goed begint, voel je de vermoeidheid minder. We scoren natuurlijk op de goede momenten, al hield Vukovic ons ook een keer in de wedstrijd met een geweldige redding. Vandaag heeft de groep nogmaals bewezen dat ik jongens rust kan geven als dat nodig is."

Na de 3-0 leek KRC Genk de schaapjes op het droge te hebben. In de slotfase werd het nog spannend na twee West-Vlaamse goals. John van den Brom stak de hand in eigen boezem. "Ik verwijt mezelf dat ik te veel gewisseld heb. Het stond al 3-0 en zaterdag volgt alweer een nieuwe wedstrijd, waarin ik mijn ploeg even scherp als vandaag op het veld wil zien staan. Onze organisatie klopte gewoonweg niet meer. Zo werd het toch nog even spannend in de laatste minuten. Dat weet je: met Zulte Waregem ben je nooit klaar. Die blijven vechten. Ik was blij dat de ref affloot", gaf de Nederlandse T1 van de Limburgers toe.