Zes clubs hielden zich niet aan de coronamaatregels: Pro League legt voor 13.750 euro aan sancties op

De Pro League heeft voor een totaalbedrag van 13.750 euro aan boetes uitgeschreven. Zes clubs hielden zich verspreid over de twee laatste speeldagen niet aan het vooropgestelde protocol.

Bijna 14.000 euro. Dat is het waanzinnige bedrag dat de Pro League kon innen doordat enkele clubs de coronamaatregels niet hebben opgevolgd. AA Gent en STVV moeten elk 5.000 euro ophoesten. Beide teams reageerden te intens en vierden samen in groep na hun gemaakte goal.

Naast de collectieve overtredingen vielen er ook nog meerdere individuele inbreuken plaats. Zo respecteerden Theo Bogonda en Danel Sinani de mondmaskerplicht niet.

Fashion Sakala en Marko Kvasina konden zich bij de doelpuntenvieringen van KV Oostende niet inhouden. ook Ali Gholizadeh ging in de fout bij de doelpuntenviering in het duel met Charleroi tegen OH Leuven.

STVV wordt nu door de Pro League alsnog gestraft voor de spuwbeweging van Yuma Suzuki.

De opbrengst van de overtredingen gaat naar Tele-Onthaal en Tele Acceuil. Het totale bedrag ligt nu al op zo'n 16.750 euro.