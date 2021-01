Kortrijk gunt trainer Vanderhaeghe geen verjaardagscadeau en gaat met 1-3 onderuit tegen Charleroi

In het Guldensporenstadion probeerden KV Kortrijk en Charleroi komaf te maken met hun slechte reeks van 1 op 12 en 1 p 18. Bovendien wou de thuisploeg trainer Yves Vanderhaeghe een overwinning cadeau doen voor zijn verjaardag. Maar de bezoekers gingen met de overwinning lopen in Kortrijk.

Iraanse connectie zorgt voor openingsdoelpunt

Kortrijk opende het beste en kreeg via kapitein Timothy Derijck de eerste kans van de wedstrijd. Maar de centrale verdediger kon net niet genoeg zijn voet tegen de bal zetten en kon doelman Descamps niet verrassen.

Charleroi kwam beter in de wedstrijd en wou graag winnen om opnieuw de aansluiting te maken met de top 4 van de competitie. Dat lukte ook via de Iraanse connectie bij de Zebra's. Rezaei fungeerde als aangever voor zijn landgenoot Gholizadeh, die overhoeks binnenwerkte.

Kortrijk had het moeilijk om goede kansen bijeen te voetballen. Net voor de rust kreeg Selemani nog een prima kopkans na een prachtige voorzet van Rougeaux maar de thuisploeg kon voor de rust niet meer gelijkmaken.

Fall zorgt voor zekerheid

In de tweede helft probeerde Kortrijk aanvallend uit de kleedkamer te komen maar dat leidde tot doelgevaar van Charleroi. Na een corner wou Gano de bal aan de eerste paal wegkoppen maar die belandde voor de voeten van Fall aan de rand van de 16. De winger deed het in een keer en schoot de bal laag in doel, mooi beheerst en gecontroleerd afgewerkt.

Enkele minuten later was het helemaal over en out voor KV Kortrijk wanneer Derijck aan de noodrem ging hangen en een rode kaart onder zijn neus geduwd kreeg. Uit die vrije trap bereikte Kayembe het hoofd van Fall die zijn tweede van de avond kon binnenwerken.

Gueye maakte nog de eerredder voor Kortrijk met een staalhard schot maar dichter kon Kortrijk niet meer komen. Vooral de bezoekers lieten zich nog zien met enkele counters maar het doelpunt van de bedrijvig ingevallen Teodorczyk werd afgekeurd voor buitenspel door de VAR.