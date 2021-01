'Club Brugge is na dubbelslag nog niet voldaan en wil Gent-target wegkapen'

Club Brugge pakte op zaterdag uit met een unieke dubbelslag met Dirar en Chong, maar is daarmee nog niet uitgeshopt. Zoveel is nu al duidelijk.

Volgens La Dernière Heure wil Club Brugge nog steeds versterking. En daarbij zijn ze uitgekomen bij Mike Trésor Ndayishimiye.

Njet voor Gent

Die deed het vorig seizoen prima bij Willem II en stond ook al in de belangstelling van AA Gent, dat een bod van drie miljoen euro naast zich zag neergelegd worden.

Blauw-zwart zou mogelijk dieper in de buidel kunnen en willen tasten en daarmee de aanvallende middenvelder in huis halen. De jonge Belg is een jeugdproduct van Anderlecht.