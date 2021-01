Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 23!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Yannick Thoelen. Hij hield met enkele knappe reddingen Bongonda, Onuachu en Arteaga van een doelpunt en pakte zo met Malinwa een nuttig puntje tegen KRC Genk.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Jordan Lukaku deed op links de hele flank voor Antwerp, Dompé viel snel in bij Zulte Waregm en deed hetzelfde op rechts. Prychynenko van zijn kant had dan weer Henry in de achterzak, Mata was alweer een van de betere spelers van de denderende machine Club Brugge.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Noa Lang uiteraard, die alweer fenomenaal was bij Club Brugge en de pannen werkelijk van het dak speelde. Ook Hans Vanaken maakte indruk, terwijl Brüls spelmaker, aangever én afwerker was bij STVV.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast Didier Lamkel Zé, die met twee doelpunten van groot belang was voor zijn team. Mamadou Fall maakte er ook twee voor Charleroi in een belangrijke overwinning en Gianni Bruno was met een doelpunt en assist van belang voor Essevee tegen Oostende.

Dat levert dan onderstaand elftal op: