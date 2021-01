Buitenkans voor de Belgische clubs: Silvio Proto verbreekt contract bij Lazio

Lazio neemt afscheid van doelman Silvio Proto. In 2018 trok de inmiddels 37-jarige doelman naar de Serie A, waar hij vooral actief was als tweede doelman.

Lazio en Silvio Proto hebben in onderling overleg besloten om het contract van de doelman te beëindigen. In de zomer van 2018 verliet hij Olympiakos Piraeus voor een nieuw avontuur in de Serie A. Bij Lazio stond hij maar liefst negen wedstrijden onder de lat, maar na een blessure aan de arm werd de 37-jarige landgenoot in de hiërarchie voorbijgestoken door zijn concurrenten. In Italië mocht hij wel de Italiaanse beker en de Supercup in de lucht steken.

In de Jupiler Pro League debuteerde Silvio Proto in het doel van La Louvière, maar zijn beste periode kende hij bij Anderlecht. Bij paars-wit won hij maar liefst zes titels, twee bekers en zeven Super Cups. Daarna trok de doelman naar KV Oostende. Na een korte periode bij Olympiakos belandde Silvio Proto in de Italiaanse hoofdstad.