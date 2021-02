Bijltjesweekend voor coaches in Jupiler Pro League: na Vanderhaeghe sneuvelt er nog eentje

Het is opnieuw bijltjesweekend geworden in de Jupiler Pro League. Naast Yves Vanderhaeghe is er nog een coach ontslagen.

Cercle Brugge heeft namelijk het einde van de samenwerking met Paul Clement bekendgemaakt. De 3-0 nederlaag bij STVV was de laatste druppel. Einde verhaal Groen-zwart is aan een enorm slechte reeks bezig in de Jupiler Pro League en moet stilaan vrezen voor degradatie. Beloftentrainers Jimmy De Wulf en Wouter Artz nemen tijdelijk over, laat De Vereniging weten in een persbericht.