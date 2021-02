Waarom handelt Antwerp niét? 'Drie Belgische (!) clubs én aanbiedingen uit Israël en MLS doen Refaelov vertrekken uit Deurne'

Wat is het plan van Antwerp FC met Lior Refaelov? De absolute smaakmaker van het stamnummer één is vrij om te onderhandelen met een nieuwe club. Ondertussen wacht hij op een rood-wit voorstel...

Op het Gala van de Gouden Schoen lieten de bestuurders van Antwerp FC weten dat de onderhandelingen over een contractverlenging eerstdaags zouden aanvatten. Het Laatste Nieuws weet dat Lior Refaelov nog steeds aan het wachten is...

Wat is het plan van de Great Old? Wachten tot het te laat is? Of zit er ergens een kink in de kabel? We hebben er het raden naar, maar dit is wel zeker: Rafa zal er geen boterham minder om eten.

Luxeprobleem

Ondertussen hebben drie Belgische clubs zich al gemeld voor de Gouden Schoen. Dat is niet alles. Ook in Israël en uit de Verenigde Staten is er interesse. Niet alleen Beitar Jeruzalem, maar ook Maccabi Haifa én Maccabi Tel Aviv hebben al een lijntje in het water liggen.