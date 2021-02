Oud-voorzitter KV Kortrijk reageert op kritiek in Extra Time: "Ben jij je passage bij Cercle vergeten Vidarsson?"

Het zijn woelige tijden bij KV Kortrijk. Afgelopen week gooide het bestuur trainer Yves Vanderhaeghe op straat. Een beslissing die in de studio van Extra Time maar op weinig steun kon rekenen. Luc Allijns reageerde fel op de kritiek en sneerde naar Arnar Vidarsson.

KV Kortrijk deemsterde na een 1 op 15 helemaal terug in de stand, het moet zelfs stilletjesaan beginnen uitkijken voor de degradatiestreep. Het ontslag van Vanderhaeghe was dus allesbehalve een verrassing te noemen, met Luka Elsner (Ex- Union Sint-Gillis) stond er al meteen een opvolger klaar.

Maandag werd het ontslag ook uitvoerig besproken in de studio van Extra Time. De analisten waren niet mals voor het bestuur van de Kerels en zagen een gebrek aan respect voor de 51-jarige coach: Hij moest het dan ook een lange tijd zonder volwaardige kern doen en kreeg via de pers al te horen dat zijn opvolger reeds stond te trappelen om het roer in het Guldensporenstadion over te nemen.

De hevige kritiek raakte duidelijk ook een gevoelige snaar bij Joseph Allijns. De oud-voorzitter van KVK beet via Twitter dan ook van zich af: 'Excuses en alle respect voor Yves Vanderhaeghe, maar aan zij die zich geroepen voelden om het proces te maken: wie zijn jullie eigenlijk om dit te doen? Vidarsson, ben je je passage en overname bij Cercle Brugge vergeten? Toogklap!"

In het seizoen 2014-2015 werd trainer Lorenzo Staelens op straat gegooid bij Cercle Brugge en vervangen door Arnar Vidarsson. Ondanks behoorlijke resultaten werd de Ijslander toen amper enkele maanden later ook zelf op straat gegooid.