Hein Vanhaezebrouck bidt met druk thuisprogramma tot de weergoden: "Anders binnen twee weken misschien zoals op Zulte Waregem"

KAA Gent haalde het al bij al vlotjes van Heur-Tongeren in de Beker van België. Al brengt dat ook wel een mogelijk extra probleem met zich mee.

Niet alleen zijn er de vele geblesseerden (lees er HIER nog eens meer over), er is nu ook de drukke kalender in eigen huis.

Zondag wordt thuis gespeeld tegen Eupen, vier dagen later komt Charleroi op bezoek voor de achtste finales van de Croky Cup en nog eens vier dagen later is Moeskroen al te gast in de Ghelamco Arena.

Regenval

Met de bekermatch van woensdagavond maakt dat dus vier duels in twaalf dagen. En de grasmat ziet af door het weer, zoveel is duidelijk.

"Het veld is zwaar ten proeve gesteld door de continue regenval. Er komen nu veel matchen thuis aan, de greenkeepers gaan keihard werken om er iets van te maken. Ik hoop dat het stopt met regenen, anders ziet ons veld er binnen twee weken misschien uit zoals op Zulte Waregem."