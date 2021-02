Het trainerskerkhof in 1A neemt ongeziene proporties aan: tien ontslagen, drie vertrokken

Met Paul Clement (Cercle Brugge) en Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk) is het trainerskerkhof alweer een beetje groter geworden. Om de twee speeldagen is er wel een ploeg in 1A die van coach wijzigt. Ongezien, of ook niet?

De trainerscarrousel draait ook in het seizoen 2020-2021 niet voor het eerst op volle toeren. Een overzicht van alle coaches die tot op heden vertrokken of werden ontslagen. Het absolute record van aantal wissels (13) komt stilaan in zicht.

Zeker als we ook in ogenschouw nemen dat Jess Thorup (Genk), Ivan Leko (Antwerp) en Hernan Losada (Beerschot) zélf opstapten voor een buitenlands avontuur in respectievelijk Denemarken, China en de USA. Zij werden niet ontslagen, maar zorgden wel ook voor een trainerswissel uiteraard.

1. 17/8 Franky Vercauteren (Anderlecht): als donderslag bij heldere hemel wordt clubman Frank Vercauteren naar de uitgang verwezen bij paars-wit. De door blessures geplaagde Vincent Kompany bergt de voetbalschoenen definitief op en wordt T1.

2. 20/8 Jess Thorup (AA Gent): de Deense coach was geliefd bij fans en spelers, maar werd na een nul op zes tegen STVV en Kortrijk bedankt voor bewezen diensten. De aanduiding van Bölöni als Thorups opvolger draait uit op een sisser.

3. 14/9 Laszlo Bölöni (AA Gent): de Roemeen blijkt een totale miscast. Vijfentwintig dagen na zijn aanstelling kan De Witte niet anders dan Bölöni op de keien te zetten, op aangeven van de spelersgroep. Ivan De Witte slaat mea culpa en duidt De Decker aan als T1, bijgestaan door de ervaren Peter Balette.

4. 15/9 Hannes Wolf (Racing Genk): de jonge Duitser krijgt Racing Genk maar niet op toerental. Daags na de ruime 5-2 nederlaag op het Kiel valt het doek voor Wolf. Een week later stellen de Limburgers Jess Thorup aan als nieuwe coach. De Deen zou het niet lang uitzingen in Limburg, al vertrok hij wel uit eigen beweging naar Kopenhagen. Met John van den Brom haalde Racing Genk een oude bekende in huis.

5. 19/10 Fernando Da Cruz (Moeskroen): met 3 op 27 en een erg defensieve aanpak stuurt hekkensluiter Moeskroen half oktober Da Cruz de laan uit. Met Jorge Simao stellen Les Hurlus een onbekende Portugees aan. Simao laat Moeskroen meteen gedurfder voetballen en het loont: met een knappe zeven op negen staat Moeskroen terug onder de mensen.

6. 2/12 Kevin Muscat (STVV): de Australiër won op de openingsspeeldag van AA Gent, maar daarna sputterde de Truiense motor compleet. Tegen Standard redde Muscat zijn vel, maar de een op zes tegen Waasland-Beveren en Moeskroen werden Muscat fataal. STVV zocht en vond met Peter Maes een nieuwe coach.

7. 3/12 Wim De Decker (AA Gent): voor de derde keer dit seizoen zette AA Gent zijn T1 op de keien. De nederlaag tegen Slovan Liberec in de Europa League is de spreekwoordelijke druppel. Wim De Decker, die in het tussenseizoen overkwam als T2, werd onmiddellijk na de wedstrijd op de hoogte gesteld van zijn ontslag. Hein Vanhaezebrouck werd - zoals al enkele maanden verwacht - dan toch de nieuwe coach.

8. 26/12 Philippe Montanier (Standard): het hing al een tijdje in de lucht, maar na de nederlaag bij STVV werd Montanier de deur gewezen bij de Rouches. Mbaye Leye neemt in 2021 de honneurs waar.

9. 31/1 Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk): het hing al meer dan een tijdje in de lucht dat hij zijn contract niet zou verlengd zien, maar een 1 op 15 zorgde ervoor dat De Kerels uiteindelijk zelfs nog vijf maanden vroeger met Luka Elsner in zee gingen.

10. 1/2 Paul Clement (Cercle Brugge): en een dag later was het alweer 'raak' in West-Vlaanderen, deze keer bij Cercle Brugge. De Vereniging kwam na een hele slechte reeks in moeilijk vaarwater terecht. Yves Vanderhaeghe neemt daar over.