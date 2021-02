De Laet stelt een voorwaarde aan Lamkel Zé: "In dat geval is een vertrek niet nodig"

Didier Lamkel Zé is nog steeds een speler van Antwerp FC. De Kameroener wordt dan wel uitgespuwd door de harde kern én ligt niet meteen in de bovenste schuif bij de spelersgroep. Ritchie De Laet wil hem nog een kans geven, maar koppelt er wel een voorwaarde aan.

Antwerp FC kreeg tijdens de sloturen van de wintermercato nog enkele aanbiedingen voor Didier Lamkel Zé. Frank Vercauteren stelde echter zijn veto en ziet in de Kameroener een belangrijke schakel. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Ook Ritchie De Laet heeft zich inmiddels neergelegd bij de situatie. De rasechte Antwerpenaar was nochtans de eerste in de rij die allesbehalve kon lachen met de laatste fratsen - het shirt van RSC Anderlecht en de uitlatingen over Beerschot VA - van de speler.

Een onmiddellijk vertrek hoeft niet, maar dan moet Didier Lamkel Zé belangrijk blijven voor ons

"Op het veld moet je geen beste vrienden zijn om samen te spelen", aldus De Laet bij Eleven Sports. "Hij moet blijven presteren op het veld zoals het nu het geval is. Een onmiddellijk vertrek hoeft niet, maar dan moet hij belangrijk blijven voor ons."