Deze twee clubs deden maandag nog laatste én ultieme poging voor Lamkel Zé, maar...

De transfermercato is ten einde en Didier Lamkel Zé is nog steeds een speler van Antwerp FC. Nochtans was er tot de laatste minuut interesse voor de Kameroener. Het was Frank Vercauteren die zijn veto heeft gesteld.

De fans én sommige spelers van Antwerp FC zullen er niet om lachen: Didier Lamkel Zé heeft zich de voorbije jaren, maanden en vooral weken tot persona non grata gemaakt op de Bosuil. Maar kan je het Frank Vercauteren kwalijk nemen? Sinds de komst van de coach naar de Great Old was Lamkel Zé beslissend. Bovendien was de Kameroener de enige optie in de aanval door de blessure van Dieumerci Mbokani. Ultieme pogingen In de laatst uren van de mercato meldden Panathinaikos en Denizlispor - beide clubs waren al langer geïnteresseerd - zich nog eens om een nieuwe én ultieme poging te wagen. Zonder succes. Vercauteren heeft plannen met de Kameroener.