Sneeuw of geen sneeuw: Beerschot komt met heel duidelijk statement

Morgen krijgen we af te rekenen met een stevige winterprik. Er wordt veel sneeuw verwacht en in 1B zijn alle wedstrijden uitgesteld.

Voorlopig gaan alle wedstrijden in de Jupiler Pro League nog allemaal door. Of dat ook effectief zo zal zijn, valt nog te bezien. Bij Beerschot zijn ze er van overtuigd dat het weer absoluut geen spelbreker mag worden voor de derby tegen Royal antwerp FC.

De club laat aan Gazet van Antwerpen weten dat de veldverwarming aan staat en ook zal blijven draaien. De club heeft ook het nodige aantal medewerkers klaar om sneeuw te ruimen mocht dat nodig zijn.

Ook de Pro League gaat er van uit dat de matchen allemaal gespeeld worden. “We gaan ervan uit dat de zondagsmatchen gewoon doorgaan in 1A, tenzij de scheidsrechters bij de inspectie voor de match oordelen dat het veld onbespeelbaar is. Maar die kans achten we klein", zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.