Ex-international over Noa Lang: "Het Nederlandse elftal heeft aan status gewonnen en dan wordt er meer gevraagd"

Als het aan Dirk Kuyt ligt, dan is Noa Lang nog geen speler van het Nederlandse elftal, ondanks zijn prestaties bij Club Brugge.

Tegen Waasland-Beveren eiste Noa Lang nog maar eens de hoofdrol op. Ook in Nederland worden de prestaties van Lang van nabij gevolgd. Maar volgens Dirk Kuyt is hij nog niet de speler om bij Oranje te horen. "Ik denk zeker dat Frank de Boer hem in de gaten houdt. Als hij zo doorgaat, gaan er mooie dingen voor hem gebeuren", zei Kuyt bij Ziggo Sport. "Het is een grillige speler die van zich afbijt. Bij Ajax reageerde hij soms op de trainer, dat moet je er ook niet uithalen. Dat moeten buitenspelers ook hebben.”

De prestaties bij blauwzwart zijn dan ook ontzettend goed. “Bij Club Brugge kan hij zichzelf zijn. Hij is goed opgevangen door de club en het is opmerkelijk dat de Nederlanders daar doorgaans goed gedijen. Alles wat hij nu aanraakt verandert letterlijk in goud."

Maar materiaal voor Oranje is Lang volgens Kuyt nog niet. "Dat wordt altijd vaak en snel geroepen, maar laat hem maar eerst even doorgaan op deze manier. Uiteindelijk is hij er denk ik liever komende zomer bij, dan dat hij nu een keer mee mag doen. Er komt meer bij kijken op het hoogste niveau. Het Nederlands elftal heeft aan status gewonnen en dan wordt er meer gevraagd. Dan ben je niet na een paar goede wedstrijden direct een kandidaat voor Oranje.”