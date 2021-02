Junior Edmilson geeft toe: Philippe Clement wilde me héél graag

Een transfer naar Club Brugge kwam er niet voor Junior Edmilson. De ex-aanvaller van STVV en Standard laat nu weten dat Philippe Clement, de coach van Club Brugge, hem echt wel graag bij het team had gezien.

In Het Belang van Limburg vertelt Edmilson dat een overgang naar blauw-zwart echt wel een mogelijkheid was.

“Dat klopt, daar speelde wel iets. Ik heb met de clubleiding gesproken en met hun coach, Philippe Clement, die me graag wilde hebben. Ach, het raakte niet rond. Dennis of Diatta moest eerst vertrekken en die zijn toen gebleven. Ik had graag Champions League gespeeld, maar geen probleem. Zo gaat dat. Ik verlengde mijn contract bij Al-Duhail en kreeg al snel door dat ik daarmee de juiste keuze had gemaakt. Met name omdat men hier veel beter is omgegaan met de coronacrisis. We hebben op dit moment minder beperkingen dan in België.”

Edmilson liet ook verstaan nog te hopen op een selectie bij de Rode Duivels.

“Ja, laten we zeggen dat corona op het slechte moment viel. Anders had ik misschien bij de Rode Duivels gezeten voor de stage in Qatar, die later werd afgelast. Ik was teleurgesteld, maar ik laat de moed er niet door zakken. Als een selectie komt, dan komt het. Al is het geen obsessie.”