Leicester-Belg wordt beloond voor uitstekende prestaties: 'Hij is echt een belangrijke speler'

Youri Tielemans is bij het Engelse Leicester City één van de absolute sterkhouders in het elftal. Het bestuur van The Foxes wil hem nu ook langer in het King Power Stadium houden.

Dit seizoen doet Leicester het weer uitstekend in de Premier League. Het nestelt zich in de stand op een derde plaats, het telt wel al vijf punten minder dan titelkandidaat Manchester City. Ook Tielemans maakt heel wat indruk op de Engelse velden. Zijn werkgever heeft ondertussen ook de gesprekken over een nieuw contract met de Rode Duivel opgestart.

Volgens The Daily Mail zal hij in de toekomst een bedrag rond de 100.000 pond per week gaan verdienen, hierdoor zou de 23-jarige middenvelder zelfs één van de topverdieners van de club worden: “Youri Tielemans is echt een belangrijke speler en een plezier om mee te werken. Hij is ongelooflijk volwassen voor een jonge jongen en je ziet de consistentie nu in zijn prestaties”, aldus Brendan Rodgers op de persconferentie

Youri Tielemans verzamelde dit seizoen 29 optredens in alle competities en heeft bij The Foxes nog een contract tot 2023. Zondag trekken ze naar het Molineux Stadium, daar zullen ze het opnemen tegen het Wolverhampton van Rode Duivel Leander Dendoncker