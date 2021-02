Anderlecht-huurling niet akkoord met uitspraken: "Ik doe altijd mijn stinkende best, Kompany heeft er nooit iets over gezegd"

Michel Vlap loopt ondertussen al een weekje rond bij zijn nieuwe werkgever Arminia Bielefeld. De Nederlander maakte er onlangs kennis met het ontgroeningsritueel en zoekt nu naar zijn plekje in het elftal. Toch blikte de middenvelder even terug op zijn periode met Vincent Kompany.

"Ik ben positief verrast door het niveau op de eerste trainingen. Het is een ploeg die wil vechten en waar zeker ook kwaliteit in zit. Ze zochten goals en creativiteit. We hebben een sterke spits en behendige buitenspelers die ik moet gaan bedienen. Dat ligt me wel", verklaarde Vlap in een interview aan NOS.

De Fries slaagde er niet in om de hoge verwachtingen in het Lotto Park in te lossen. Hij werd nochtans in de zomer van 2018 voor een prijs van maar liefst 8 miljoen euro weggekaapt bij Heerenveen. De nummer tien startte de laatste drie wedstrijden in de basis, maar dat was vooral uit noodzaak. Met de komst van Ashimeru, Diaby en de terugkerende Trebel zou hij nog nauwelijks kunnen rekenen op speelminuten onder Vincent Kompany: “Hij is de baas en bepaalt wie hij op wil stellen. Ik had dit seizoen graag een leidende rol op me willen nemen, maar dat gebeurde dus niet.”

Toch ontkent Michel Vlap de negatieve verhalen die de ronde gingen. Er werd hem een gebrek aan motivatie, inzet en mentaliteit verweten, maar deze opmerking verwijst de Anderlecht-huurling meteen richting de prullenmand: “Ik heb lange tijd hard gewerkt en gaf iedere training alles. Ik doe altijd mijn stinkende best. Kompany heeft er tegen mij ook nooit iets over gezegd."

Zondag kan de 23-jarige middenvelder meteen debuteren tegen Werder Bremen. Deze maand staan er ook aantrekkelijke wedstrijden tegen Borussia Dortmund en Bayern München op het programma.