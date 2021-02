Nieuw spitsenkoppel in de Pro League?: "Ik wil gerust ook enkele assists aan hem geven hoor"

Vrijdagavond won KV Kortrijk eenvoudig met 0-3 op bezoek bij Moeskroen. Het waren de wintertransfers die het verschil maakten, Zinho Gano had na de wedstrijd nog enkele mooie woorden over voor Teddy Chevalier.

De carrière van de boomlange spits zat helemaal in het slop. Hij kon zich op de Bosuil nooit doorzetten en keerde afgelopen zomer terug naar KRC Genk. Daar kwam Gano nooit in actie. Bij KV Kortrijk hoopt hij niet alleen speelminuten te vergaren, ook doelpunten.

Hij moest er even op wachten, maar zijn timing was uitstekend. Na enkele minuten kopte hij een perfecte voorzet van Teddy Chevalier tegen de touwen.

Met zijn eerste doelpunt in loondienst voor KVK zette Gano zijn ploeg, voor het eerst na vijf wedstrijden zonder overwinning, op weg naar de drie punten: "Het was vooral een geweldige voorzet van Chevalier waardoor we ideaal aan de wedstrijd begonnen. Het is de bedoeling dat hij deze voorzetten blijft gooien maar als het moet wil ik gerust ook een paar beslissende ballen aan hem geven. We hebben een goede klik", aldus de doelpuntenmaker.