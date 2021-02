Clinton Mata beleefde historisch moment bij Club Brugge: "Blij dat we wonnen"

Clinton Mata speelde tegen Waasland-Beveren zijn honderdste officiële wedstrijd in het tenue van Club Brugge. Geen hoogvlieger, maar wel een nieuwe overwinning voor blauwzwart.

Clinton Mata zal zijn honderdste wedstrijd voor Club Brugge vooraf wel helemaal anders voorgesteld hebben. Club Brugge won met 0-2 op bezoek bij Waasland-Beveren, maar daarmee was nagenoeg ook alles gezegd.

De Angolese Belg kwam in de verdediging niet echt in de problemen. Blauwzwart leverde een clean sheet af. “Ik ben trots om aan honderd matchen te zitten voor Club Brugge”, aldus Mata. “Ik werk er hard voor en dit is leuk. Bovendien ben ik blij dat ik mijn jubileum kan vieren met een overwinning.”

Vooruitlopen op het verdere verloop van de competitie wil Mata niet doen. “We hebben solide gespeeld vandaag. We hadden nog meer kansen moeten creëren en ook meer moeten scoren, maar we zijn blij met de overwinning. We hebben al een mooie reeks neergezet, maar we moeten het match per match bekijken en blijven gaan.”