Faïz Selemani kent zijn 'nieuwe' coach heel goed: "We scoorden aan de lopende band"

Voor Faïz Selemani is de 'nieuwe' trainer Luka Elsner geen onbekende. De twee werkten bij Union al samen. Een blij weerzien wordt het zeker voor de Fransman.

Vanaf vandaag kan de Sloveense trainer van KV Kortrijk uit de verplichte quarantaine om zijn ploeg te leiden. “Zijn komst is een goede zaak voor mij, maar vooral ook voor de ploeg”, zegt Faïz Selemani aan HLN. “Hij weet hoe hij mij moet uitspelen, hoe hij mij beter doet spelen.”

Die periode bij Union was een straffe tijd voor Elsner. “We wonnen in de beker met 0-3 op Anderlecht en schakelden ook Genk uit. En we scoorden in 1B aan de lopende band.”

Selemani was goed voor 17 goals en 10 assists. Hij kijkt enorm uit naar het spel van zijn nieuwe trainer. “Streng maar rechtvaardig is hij. Hij eist arbeid, maar hij kan het ook eens loslaten, vrolijk zijn. Hij zal ons tactisch helpen, dat is zeker. Ik denk dat we er nood aan hebben. De omschakeling bijvoorbeeld, dat was ons sterke punt bij Union. Ik denk dat de coach mij op links zal zetten in een systeem met vier verdedigers.”