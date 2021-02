Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 24!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Nordin Jackers. Hij hield rode lantaarn Waasland-Beveren lange tijd in de wedstrijd tegen Club Brugge en moest zich pas in het slot een tweede keer gewonnen geven. Ook onder meer Descamps keepte een goede match.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Ritchie De Laet maakte mee het verschil in de Antwerpse derby door het achterin goed gesloten te houden als echte leider, Vranjes is sinds zijn uitleenbeurt aan Charleroi echt bezig aan een revival en Derijck was de defensieleider van een stevig Kortrijk op Jan Breydel.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Noa Lang uiteraard, die alweer fenomenaal was bij Club Brugge en de pannen werkelijk van het dak speelde. Ook Sambi Lokonga was indrukwekkend voor Anderlecht, waar ook El Hadj indruk maakte. Ook Bezus was namens Gent overigens erg in vorm.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast Didier Lamkel Zé, die alweer scoorde voor Antwerp en zo steeds meer dé man van 2021 aan het worden is. Ook Bruno was opnieuw beslissend voor Zulte Waregem, terwijl we ook niet naast de twee goals van Gueye en de twee van Tissoudali kunnen.

Dat levert dan onderstaand elftal op: