Zo ontzettend jammer: een artiest als Noa Lang verdient een bewonderend publiek

Je hebt er zo geen tien in het voorbije decennium: spelers waarover vriend en vijand het eens zijn dat je ervoor naar het stadion gaat. Noa Lang is er zo eentje en 't is verdorie een misdaad dat die zijn kunstjes zonder publiek moet opvoeren.

Nee, dit is geen oproep om de coronamaatregelen aan de laars te lappen, maar 't is toch o zo zonde. 't Is zoals Luciano Pavarotti voor een lege operazaal zou staan. Of David Copperfield een vliegtuig zou laten verdwijnen terwijl niemand live toekijkt. Of de Mona Lisa enkel vanop tv te bewonderen zou zijn. Ok, enige zin voor overdrijving, maar naar Belgische normen is deze jongen gewoon 'hors categorie'.

11 goals en 7 assists in 19 wedstrijden. En naast die cijfers nog wat oogstrelende acties. Zijn doelpunten en assists - een paar uitzonderingen te na - zijn ook nooit van de makkelijkste. Wat zou dat geweest zijn voor een vol Jan Breydel de voorbije maanden? Hij zou al gekatapulteerd zijn naar de status van halfgod. Jonge vrouwen overal te lande hadden zich aan zijn voeten gesmeten: 'bad boy'-looks met een ontwapenende glimlach.

Als je op sociale media zelfs Anderlecht-fans tegenkomt die zeggen "dat ze genieten van Noa Lang" en toegeven dat hij "een topspeler" is, dan weet je het wel. Die speler zou toch minstens tien matchen in een kolkend en uitverkocht stadion moeten spelen. Veel Brugse fans vrezen immers dat ze hem nooit live aan het werk gaan zien. Dat hij niet houdbaar meer is tegen de zomer.

Ze hebben een punt. Club gaat met alle plezier die zes miljoen aankoopoptie neertellen. Maar wat als er straks een telefoontje binnenkomt van een Europese topclub die aan Vincent Mannaert meldt dat ze wel een 30 miljoen willen besteden? Kan Club dan het been stijf houden en hem nog een seizoentje houden? 't Is een moeilijke.

Net zoals Lang een publiek verdient, verdienen de fans van Club om één van de meest opwindende spelers die er ooit rondliep te mogen aanschouwen vanaf de eerste rij. Lang is één van die spelers die minutenlang bezongen zou worden en daar een buiging voor zou maken pal voor de Noord en dan zich een weg zou banen naar de Zuid. We hopen dat ze het mogen meemaken...