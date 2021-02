Frank Vercauteren, de resultatenman: "Kompany heeft ook een stukje Vercauteren in zijn speelstijl geïntegreerd"

Frank Vercauteren heeft zijn intrede bij Antwerp niet gemist. Met 15 op 18 kan hij een mooi rapport voorleggen. Maar de fans staan nu niet meteen te kirren van plezier. Matchen van The Great Old zijn nu niet meteen meer spectaculair te noemen.

Cisse Severeyns kent Vercauteren sinds hij met hem samenspeelde bij de nationale ploeg. "Ik heb altijd naar hem opgekeken als jonge gast", knikt Severeyns. "Een geweldige speler en een goeie tactische trainer. Maar waanzinnig goed voetbal zien we nu niet meteen meer hé. Maar dat weet je als je Vercauteren aanneemt: het resultaat is heilig. Hij gaat niet veranderen."

Nochtans wou het bestuur dit seizoen een nieuwe weg inslaan. Daarom werd Laszlo Bölöni bedankt voor bewezen diensten en mocht Ivan Leko een meer avontuurlijke stijl introduceren. Onder Leko werd het voetbal soms oogstrelend, maar de resultaten waren wisselvallig. Vercauteren heeft zijn eigen stijl in de club gebracht.

Als de resultaten minder zijn, gaat de kritiek stijgen

"Die is gebaseerd op eerst geen doelpunten slikken", ziet Severeyns. "De nul houden is het eerste objectief en daarna zien ze wel. Net als met Lamkel Zé wordt dat momenteel met de mantel der liefde bedekt omdat de resultaten er zijn. Nu wordt dat aanvaard, maar het moet maar eens een beetje minder gaan. Dan gaat er ook weer kritiek komen."

Het is geen verrassing: het realistische voetbal van Vercauteren ging ook bij Anderlecht niet samen met de visie van Kompany. Al heeft Severeyns daar een nuance bij: "Dat romantische van Kompany is toch ook weg. En dat is de verdienste van Franky. Kompany is een intelligente jongen die het realisme van Franky geïntegreerd heeft in het spel van Anderlecht. Dat is toch ook een pluim naar Franky toe."