Anderlecht ongerust na coronabesmetting bij de U21 van de club

Problemen bij de U21 van Anderlecht. Er heeft namelijk een speler positief getest op het coronavirus. De club wil niet hard getroffen worden door het virus zoals in de eerste helft van het seizoen, maar Craig Bellamy staat zowel met de U21 als de eerste ploeg in contact.

Anderlecht werd in het begin van het seizoen zwaar getroffen door het coronavirus, en de Belgische club wil het niet nog eens mee maken met nog acht wedstrijden te gaan in de reguliere competitie. Daarom hebben ze snel moeten handelen na een coronabesmetting bij de U21.

Craig Bellamy is volgens Sudpresse na het vertrek van Nicolas Frutos toegetreden tot de staf van het eerste elftal, maar hij is ook nog steeds aan de slag bij de U21. Bij Anderlecht hebben ze daarom alle mensen die met deze groep te maken hebben tot en met vrijdag in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te vermijden. Als alle testresultaten negatief zijn (de testen staan op donderdag op de planning), kan de U21 de training op zaterdag hervatten.