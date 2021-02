Van den Brom is duidelijk: "We komen hier samen uit"

Veel tijd om stil te staan bij de nederlaag tegen RSC Anderlecht heeft Racing Genk niet. Woensdagavond spelen ze voor de beker tegen STVV.

Met de thuisnederlaag tegen Anderlecht had John Van den Brom niet echt rekening gehouden. “Het frustrerende gevoel waarmee we zondag zijn achtergebleven knaagt nog wel bij mij, maar ook bij die groep”, zei de trainer. “Die slechte wedstrijd kwam voor mij compleet uit de lucht vallen. Het plan dat we met z’n allen hadden kwam niet tot uiting. Dat zie je niet graag als coach, daarom zijn we ook met z’n allen zo gefrustreerd.”

Tussen de spelers en de trainer zit het volgens Van den Brom nog altijd goed. “Maar ik voel me zeker niet in de steek gelaten door de groep. Dat zag ik ook aan de cijfers. Jullie weten dat ik niet de man van de data ben, maar ze hebben heel wat afgelopen. Het is niet zo dat ze er geen donder aan gedaan hebben, dat had ik veel erger gevonden.”

De bekerpartij is dan ook heel belangrijk geworden, ook voor de fans. “Iedereen weet hier hoe cruciaal die wedstrijd is. Gisteren hebben we ook nog een kleine delegatie fans ontvangen die de spelers daarop gewezen heeft. In Nederland zeggen ze vaak dat je het schuim op je bek moet hebben in dit soort wedstrijden. Zo moeten we die partij ingaan, dan volgt het voetbal wel vanzelf.