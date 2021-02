Eigenaar KVO toont nu ook interesse in Nederlandse club en moet concurrentie aangaan met Wesley Sneijder

Sinds de Pacific Media Group KV Oostende heeft overgenomen, gaat het de kustploeg voor de wind. KVO presteert dit seizoen boven verwachtingen in de Jupiler Pro League. Dat zal de Amerikaanse eigenaar tevreden stellen, al zijn er nog andere projecten op til.

KV Oostende is al niet de enige club waar zakenman Paul Conway en zijn investeringsbedrijf belangen in hebben. Ook het Franse Nancy en het Deense Esbjerg werden reeds door de Pacific Media Group overgenomen.

Verschillende media melden dat PMG alweer een nieuwe club in het vizier heeft en FC Den Bosch, dat met financiële problemen kampt, in handen wil krijgen. Het kan ook nog dat Den Bosch in Nederlandse handen blijft. Voormalig profvoetballer heeft aangeboden om de club schuldenvrij over te nemen. Sneijder zou dan ook de sportieve leiding voor zich nemen.

PMG maakt goede kans

Afwachten wie het laken naar zich toe kan trekken. PMG zou een goede kans maken omdat zijn plannen veel concreter zijn. Het heeft een bod uitgebracht van 1,5 miljoen euro.