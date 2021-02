Brys ziet weerbaarheid bij spelers en heeft het over referentiewedstrijd: "We vinden het elan terug dat we kwijt waren"

De ploeg van Marc Brys heeft nog eens écht laten zien tot wat het in staat is, tot tevredenheid uiteraard van de trainer van OH Leuven. De kwaliteit van het spel in de eerste helft en de weerbaarheid met een man minder: die combinatie was de basis voor het succes tegen KVK.

Van bij de aftrap waren de intenties van OHL duidelijk. "Ik vond dat we alert begonnen waren, met een gezonde agressiviteit. We zetten veel druk en hadden snel de balrecuperatie. De bedoeling was dat we snel meters naar voor konden maken. Dat is goed gelukt. De doelpunten die we maakten, waren verdiend."

Uitsluiting Malinov

Nochtans was daarmee de kous niet af, want de Leuvenaars stonden meer dan een uur met tien man op het veld. "De uitsluiting van Malinov was een heikel moment. Hoe hou je je staande, hoe ga je ermee om? Dat derde doelpunt valt dan nog voor rust en dan moeten we in de tweede helft de tegentreffer zo lang mogelijk zien uit te stellen. Die valt eigenlijk te snel, maar dan zie je toch een enorme weerstand in de groep."

Met een man minder hield OHL inderdaad nog goed stand. Marc Brys ziet zijn team weer naar zijn beste niveau groeien. "We vinden het elan terug dat we een aantal weken kwijt waren. Vooral in de eerste helft speel je nu toch een referentiewedstrijd."