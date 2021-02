Colassin komt met primeur: "Standard wou me overnemen maar dat mocht niet van Anderlecht"

Antoine Colassin gold als een groot talent in de aanval bij Anderlecht maar kwam dit seizoen niet aan genoeg speelminuten. RSCA besloot om samen met de aanvaller naar een oplossing te zoeken en die kwam er bijna uit onverwachte hoek.

UIteindelijke trok Colassin voor een half jaar naar Zulte Waregem op huurbasis. Maar ook Standard toonde interesse, dat bevestigde Colassin zelf bij La Dernière Heure. "Ze wilden me zelfs definitief overnemen maar Anderlecht zag dat niet zitten."

"Omdat Anderlecht zo snel weigerde, had ik geen tijd om erover na te denken om ooit voor Standard te spelen", ontwijkt hij de kwestie of hij zichzelf al bij de grote rivaal van Anderlecht zag spelen.

Bij Zulte Waregem moet Colassin het voorlopig stellen met invalbeurten. Bij Zulte heeft hij ondertussen 91 minuten verzameld in 5 duels, scoren was er nog niet bij. "Ik kan het goed vinden met Dury, hij zet me niet onder druk en wou me er absoluut blij", verklaart hij zijn keuze om naar de Gaverbeek te trekken.