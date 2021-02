Hup Holland hup bij Club Brugge!

Van alle doelpunten in de Jupiler Pro League gemaakt door Nederlanders hebben deze van Club Brugge het grootste aandeel.

Club Brugge scoorde dit seizoen 55 doelpunten in 26 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Ruimt twee per wedstrijd waarin de Brugse Nederlanders een ruim aandeel hebben. De Nederlandse connectie bij Club Brugge is goed voor 20 van de 55 doelpunten. 11 zijn gemaakt door Noa Lang, die daarmee topscoorder is bij Club Brugge. 5 doelpunten nam Bas Dost voor zijn rekening en deze is nog maar een goede maand bij Club Brugge. Tot slot is er nog Ruud Vormer die 4 doelpunten voor zijn rekening heeft genomen.

Morgen speelt Club Brugge in en tegen Sporting Charleroi. Benieuwd of de Nederlandse connectie terug belangrijk kan zijn voor dit Club Brugge.