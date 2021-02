De Witte over toekomst KAA Gent: zijn pensioen, het afscheid van Louwagie en een buitenlandse overname

Voorzitter Ivan De Witte moest dit seizoen al de nodige kritiek slikken na de desastreuze seizoensstart van KAA Gent. De storm is wat gaan liggen na de komst van Vanhaezebrouck en de ietwat betere resultaten.

De hevige kritiek heeft de fiere voorzitter ongetwijfeld geraakt, want De Witte heeft altijd zijn hart en ziel in de club gestoken. Hij wil dan ook dat de club later in goede handen terechtkomt. De voorzitter denkt namelijk stilaan aan zijn pensioen.

In Het Laatste Nieuws bevestigt De Witte dat de overdracht van de macht stilaan aan het gebeuren is achter de schermen. Michel Louwagie, zijn rechterhand, zal in 2022 zijn functie neerleggen bij KAA Gent.

Wanneer hij zelf zal afzwaaien weet hij niet, maar hij heeft duidelijke eisen bij zijn opvolger. Een buitenlandse overnemer is alvast uit den boze. "Neen, dat wil ik niet. Ik zeg dat heel stellig. Het is mijn bedoeling om op termijn een - liefst Belgische - voorzitter te vinden die de ziel van de club én van de stad Gent begrijpt en respecteert, die voetbal kent, en vertrouwd is met professioneel management."