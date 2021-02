"In principe is een dergelijke uitslag onaanvaardbaar!" blikt Felice Mazzu terug op de wedstrijd tegen Anderlecht

Na de zware nederlaag tegen Anderlecht blikt trainer Mazzu vooruit naar de wedstrijd tegen Club NXT in 1B. Een tegenstander die in de heenronde nog punten kon pakken tegen de huidige leider in 1B.

Op de website van Union blikt trainer Mazzu terug op de wedstrijd tegen Anderlecht en kijkt hij vooruit naar de wedstrijd van morgen tegen de Club NXT.

‘Er zijn twee redenen waarom dit een belangrijke wedstrijd is. Eerst en vooral willen we onze comfortabele voorsprong die we de voorbije weken hebben opgebouwd behouden. Ten tweede willen we uiteraard het duel van donderdag zo snel mogelijk wegspoelen. Eigenlijk is het ons eerste flop van het seizoen en het strookt helemaal niet met wat we tot nu toe getoond hebben.’

In principe is een dergelijke uitslag onaanvaardbaar

‘Misschien is er sprake van mentale vermoeidheid. Je mag dat op het conto zetten van de druk die gepaard ging met een match zoals die van donderdag. Laten we zeggen dat het al eens kan voorvallen om vijf doelpunten te slikken. Zeker tegen het Anderlecht dat we aan het werk hebben gezien. In principe is een dergelijke uitslag onaanvaardbaar en nu moeten de spelers de juiste reactie tonen. In dat opzicht moeten ze een bijkomende stap zetten in hun leerproces. Ik ben ervan overtuigd dat onze spelers daartoe in staat zijn en ik kijk er naar uit om daar zondag iets van terug te zien op het veld... ‘