Arbitrage in Standard - Antwerp door de mangel gehaald: "Er waren wat slechte momenten"

Standard - Antwerp eindigde op 1-1. Over een aantal fasen was achteraf zeker wat te vertellen door enkele hoofdrolspelers.

Maxime Le Marchand heeft op zondag zijn tweede match voor Antwerp afgewerkt - zijn eerste basisplaats in de Jupiler Pro League ook meteen.

Snel in de wedstrijd maakte hij een strafschopfout: "Ja, natuurlijk was dat een strafschop. Er was contact, daar valt niet veel aan te zeggen. Als de VAR tussenkomt, dan weet je dat er gefloten zal worden."

Match niet in handen?

Maar de verdediger - die op huurbasis overkwam van Fulham - had wel andere dingen om over te klagen: "De ref vond ik toch niet zo goed."

"Er waren wel een paar momenten dat hij de match niet helemaal in handen had, vond ik. Maar we zijn vol voor de gelijkmaker gegaan en wilden er daarna nog doorpakken, jammer genoeg hebben we niet gewonnen."