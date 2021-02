Zorgen over fysieke toestand van Łukasz Teodrozcyk? "Ik wil hem niet voor zes tot acht weken kwijtspelen"

Deze zomer streek Łukasz Teodorczyk neer bij Sporting Charleroi. De spits mist ritme waardoor het voorlopig nog wachten is vooraleer hij zijn oude vorm van bij Anderlecht begint te evenaren. Al heeft zijn werkgever wel dringend nood aan iemand met een neus voor doelpunten.

De Pool verliet Anderlecht voor een nieuw avontuur in de Serie A. Bij Udinese kon hij nooit zijn stempel op het elftal drukken dus keerde de spits terug naar de Jupiler Pro League. Ondertussen zijn wel al enkele maanden ver, maar is Teodorczyk nog altijd niet volledig fit.

De 29-jarige aanvaller moet zich bij Charleroi dan ook tevreden stellen met een rol als invaller. Starten bij de Carolo's deed hij echter nooit, enkel in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Westerlo trof hij raak. De situatie lijkt dus kritiek: "De afgelopen jaren kampte hij met de nodige blessures. Het gaat op fysiek vlak steeds beter, maar ik wil hem niet voor zes tot acht weken kwijtspelen", vertelde trainer Belhocine aan La Dernière Heure.

Charleroi begon dit seizoen uitstekend aan het seizoen, maar zakte in de stand helemaal terug. Zondagavond komt Club Brugge op bezoek. De Carolo's hebben de punten broodnodig, ze kunnen een Teodrozcyk in vorm goed gebruiken, beseft ook Belhocine: "Hij is iemand die heel erg belangrijk kan zijn voor ons."