Vriestemperaturen eisen hoge tol: nu ook wedstrijd tussen Charleroi en Club Brugge in gevaar

De koude weersomstandigheden eisen dit weekend een hoge tol in het Belgisch voetbal. Zaterdag werd eerst het duel tussen Waasland-Beveren en Eupen afgelast, later ook KV Oostende-Genk. Nu lijkt ook de topper tussen Charleroi en Club Brugge in gedrang te komen.

Zondagavond staat er de topper tussen Charleroi en Club Brugge op het programma, maar ook het veld op Mambourg is getroffen door de koude temperaturen. Mehdi Bayat klonk alvast niet overtuigend: "Het zeil werd verwijderd, maar er zijn nog stroken op het veld die bevroren waren. Het is wachten op het oordeel van de scheidsrechter, maar de wedstrijd komt effectief in gevaar", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. UPDATE Het veld werd door de voetbalbond ondertussen al voor een eerste keer gecontroleerd. Het ligt er inderdaad bevroren bij, maar de staat van het veld is niet gevaarlijk. Het duel zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon gespeeld worden, al volgt er om 16 uur nog een extra controle. 🚨Lors de la première inspection de notre terrain par la Fédération, celui-ci a été déclaré dur, gelé par endroit mais pas dangereux. L’arbitre de la rencontre procédera à une nouvelle analyse vers 16h.#RCSC #CHACLU pic.twitter.com/j8uoWHPCuV — RCSC Official (@SportCharleroi) February 14, 2021





Volg Charleroi - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.