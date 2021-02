Frank Vercauteren krijgt lof: "Hij doet exact waarvoor hij naar de Bosuil gehaald is"

Zondag werd er in Luik wel gevoetbald, er stond namelijk de topper tussen Standard en Antwerp op het programma. Beide ploegen deelden na het laatste fluitsignaal de punten, al zullen ze vooral bij The Great Old gefrustreerd achterblijven.

Ondanks een 1-1 gelijkspel hadden ze bij Antwerp toch op meer gehoopt. Het vergat zijn kansen te verzilveren, kreeg geen penalty toegewezen en zag in het slot het winnende doelpunt afgekeurd worden. Het schiet met een punt ook weinig op in de stand. Al pronkt Antwerp nog wel steeds op een tweede plaats. Het zag er dit seizoen nochtans niet altijd zo rooskleurig uit voor stamnummer één, maar ze lijken een gouden zaak gedaan te hebben met de komst van trainer Frank Vercauteren: "Hij doet exact waarvoor hij naar de Bosuil gehaald is: resultaat halen met realistisch voetbal. Het is opnieuw een lastige tegenstander geworden. Een blok dat power combineert met goed voetbal", vertelde Peter Vandenbempt aan Sporza. De jongens van Frank Vercauteren worden dus overladen met lof. Het zal zich nu voorbereiden voor het belangrijke Europa League-duel tegen Rangers.

Zal Antwerp onder leiding van Vercauteren prijzen pakken? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 64% Nee 36% Stem Je kan nog stemmen tot 18/02/2021 09:00.