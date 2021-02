STVV als enige club uit 1A bijna een jaar lang coronavrij: Wat is hun geheim?

Terwijl veel clubs uit onze hoogste voetbalklasse regelmatig al enkele sterkhouders hebben moeten missen wegens een coronabesmetting is STVV tot op heden gespaard gebleven. De teller staat nog steeds op nul bij de Kanaries wat betreft het aantal positieve testen.

Nu de coronapandemie bijna een jaar woedt is elke club uit de Jupiler Pro League al slachtoffer geworden van het virus op eentje na. STVV is de beste leerling van de klas wat betreft het aantal coronabesmettingen. Hun teller staat, tot ieders verbazing, nog steeds op nul besmettingen. Het dichtste dat de Kanaries bij een coronabesmetting zijn gekomen is de vals positieve test van Rein Van Helden.

Is er een specifieke reden waarom ze in Sint-Truiden coronavrij blijven of is het gewoon een kwestie van geluk?

"Het is een combinatie van kleine en grote aandachtspunten”, zegt Peter Delorge, één van de weinige clubmedewerkers die nog op locatie mag werken, aan Het Belang Van Limburg. “Al beseffen we maar al te goed dat het ook een kwestie is van geluk. Eén besmetting in de groep kan voldoende zijn om voor een sneeuwbaleffect te zorgen”, aldus de teammanager van STVV.

Tests

Er wordt bij de Kanaries wel hard ingezet op tests. De goede relatie tussen de club en het Sint-Trudoziekenhuis helpt daarbij. “Bij de minste twijfel kunnen we onmiddellijk bij hen terecht voor een sneltest”, vertelt ook clubdokter Bollars aan Het Belang Van Limburg. Naast de verplichte tests van de Pro League deden ze in Sint-Truiden ook nog extra tests bij verlengde weekends voor de zekerheid.