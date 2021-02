Silvio Proto laat zich uit over een eventuele terugkeer naar het Lotto Park: "Enkel als supporter"

Silvio Proto geniet momenteel van het leven na het voetbal. Hij brengt zoveel mogelijk tijd door met zijn gezin en zoekt momenteel naar een nieuwe uitdaging. Zo zou hij jeugd willen begeleiden in hun moeilijke mentale strijd naar het profvoetbal. Al lijkt hij dat niet bij Anderlecht te gaan doen.

De ex-doelman van Anderlecht was in Sudpresse duidelijk over een eventuele terugkeer naar het Lotto Park. Hij verzekert dat die tijd er zeker zal komen, maar als supporter en dus niet als lid van de technische staf: "De berichten van de fans bij de aankondiging van mijn pensioen deden me plezier, maar ik heb RSCA definitief de rug toegekeerd toen ik bij Olympiacos tekende", aldus Silvio Proto.

Het clubicoon moest paars-wit in 2016 verlaten. De reden lijkt alsnog onduidelijk. De inmiddels 37-jarige doelman pakte heel wat punten voor zijn werkgever en was er ook een graag geziene gast in zowel het stadion als in de kleedkamer: "Eenvoudig was het zeker niet toen ik te horen kreeg dat ik hier moest vertrekken, ik was enorm gehecht aan de club. Ze zullen ongetwijfeld hun redenen wel hebben gehad."