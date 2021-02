Sivert Heltne Nilsen begint zich beter en beter te voelen bij Waasland-Beveren: "Je kan mij een asshole noemen, maar je moet er alles aan doen om te winnen"

Waasland-Beveren haalde het woensdagavond van Eupen en één van de belangrijke spelers was de nieuwkomer Sivert Heltne Nilsen. De middenvelder speelde een goede wedstrijd en toonde zich meteen een leider.

Het was de eerste basisplaats voor Sivert Heltne Nilsen en de middenvelder begint zich beter en beter te voelen bij de Waaslanders. "Je hebt wat tijd nodig om relaties op een veld op te bouwen, maar het komt meer en meer en nu voel ik mij meer klaar. Ik leer elke training. Er waren vandaag enkele tactische fouten, maar over het algemeen kijk ik terug op een positieve wedstrijd", aldus Nilsen.

Wat ook opviel, was dat Sivert Heltne Nilsen al eens graag wat tijd won, een opzettelijk foutje maakte of in discussie ging met de scheidsrechter. "Het is één van mijn kwaliteiten. Ik doe er alles aan om te winnen. Je kan mij een asshole noemen op het veld, maar naast het veld doe ik geen vlieg kwaad. Mijn vader heeft mij alles geleerd van voetbal en dat is dat je er alles aan moet doen om te winnen", vertelde de Noor.

"Je moet het spel juist spelen. Soms het tempo eruit halen, druk zetten op ref. Dat deden we goed vandaag. Ik had sneller geel kunnen krijgen, maar de ref was goed voor mij", concludeerde Sivert Heltne Nilsen.