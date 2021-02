Mbokani terug op de groepstraining: Weinig kans dat Vercauteren hem tegen STVV laat spelen

Dieumerci Mbokani heeft de groepstraining hervat. Hij zat anderhalve maand aan de kant met een kuitblessure.

Frank Vercauteren had er niet veel hoop op, maar uiteindelijk stond de Congolese spits toch op de groepstraining. Het ging niet om een stevige training na het duel in de Europa League. Mbokani deed alles van begin tot einde mee.

Of Mbokani al tot veel in staat is, is maar zeer de vraag. Vercauteren liet weten dat hij nog geen enkele individuele training heeft afgewerkt die vergelijkbaar is met een groepstraining.

Mbokani zondag tegen STVV al voor de leeuwen gooien lijkt dat ook geen goed idee. Zeker als je vergelijkt met Roofe. “Ik sprak tegen Rangers nog even met Roofe. Hij was geblesseerd geweest, werd ingezet maar moest nog voor rust naar de kant”, klonk het bij Vercauteren. Risico zal er niet genomen worden. Mbokani miste negen wedstrijden.