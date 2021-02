Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 26!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Louis Bostyn. Niet voor het eerst dit seizoen zorgde hij mee voor een driepunter voor Zulte Waregem. Hij lijkt echt wel definitief gelanceerd bij Essevee, dat ook in een prima periode zit.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Delcroix was een lichtpunt bij Anderlecht achterin, Pavlovic bewijst steeds meer hoeveel hij waard is voor Cercle Brugge, Theate is zoals wel vaker het toonbeeld van de sterkte van Oostende achterin en Castro-Montes zorgde voor heel wat rushes bij een zwierig Gent.

‚Äč

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Nilsen - de draaischijf van een herboren Waasland-Beveren. Ook Hongla was sterk in de duels voor Antwerp op Sclessin, terwijl Schoofs (en Mrabti) lichtpuntjes waren voor Mechelen bij Beerschot.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers en statistieken. Henry maakte er twee, Gueye ook én die leverde ook nog een assist af. En Yaremchuk spande de kroon met een hattrick en een assist.

Dat levert dan onderstaand elftal op: