Maak kennis met Mario Stroeykens (Anderlecht): de jongst ingezette speler dit seizoen in de Jupiler Pro League

Één van de kernwaarden bij Anderlecht, en waar ook trainer Kompany achter staat, is het inzetten van de eigen jeugd. Zij moeten voldoende kansen krijgen om bij de A-kern en in het eerste elftal te komen. De 16-jarige Mario Stroeykens is één van de talenten vanop eigen bodem die nu bij de A-kern zit.

Mario Stroeykens is de jongste speler die dit seizoen is ingezet in de Jupiler Pro League. Hij debuteerde op 15 januari van dit jaar met Anderlecht tegen Eupen. Op dat moment was hij 16 jaar 3 maanden en 17 dagen oud.

Het toptalent mocht van Kompany invallen in de 85e minuut en werd zo de eerste speler uit het geboortejaar 2004 die speelminuten vergaart in onze hoogste voetbalklasse. Na zijn invalbeurt in Eupen heeft hij nog twee keer enkele minuten mogen invallen bij het eerste elftal.

Jeugdproduct

Sinds 2015 speelt Stroeykens voor Anderlecht en doorliep hij alle jeugdreeksen om dan dit seizoen zijn debuut te maken voor het eerse elftal. Hij is echt één van de Purple Talents die opgegroeid is in Anderlecht en de trainingen in Neerpede combineert met zijn studies. De 16-jarige Anderlecht-speler is ondertussen ook meervoudig Belgisch jeugdinternational.

Stroeykens kan zowel op de flank als in de spits spelen al ziet Bob Browaeys, bondscoach van de Belgische U17, hem eerder op een andere positie spelen zegt hij aan Het Laatste Nieuws: "Ik zie hem vooral doorgroeien als aanvallende middenvelder", klinkt het.

In een YouTube-video op het kanaal van Anderlecht omschrijft de youngster zichzelf als volgt: "Ik ben vooral een fysiek, sterke speler die ook snel is. In de laatste 30 meter ben ik heel creatief."

Vanaf zijn zestiende verjaardag traint Stroeykens mee met de A-kern, waar hij zich verder kan ontwikkelen als speler met het oog op een basisplek in het eerste elftal in de toekomst. Voorlopig heeft Stroeykens een contract bij paars-wit tot 2023.

Bekijk hieronder een introductievideo over Stroeykens: