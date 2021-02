Aanvaller enorm belangrijk voor Waasland-Beveren: "Hij was een machine vandaag"

Eén van de lichtpunten dit seizoen bij Waasland-Beveren, is Michael Frey. Ook tegen Eupen woensdagavond was de aanvaller enorm belangrijk met de enige treffer van de wedstrijd.

Toch is Frey ook bij andere zaken enorm belangrijk voor de ploeg. Zo houdt hij de bal uitstekend bij, zodat de ploeg mee kan opschuiven. Ook Sivert Heltne Nilsen had na de wedstrijd tegen Eupen lovende woorden voor zijn ploegmaat.

"Michael was een machine vandaag. Hij kreeg veel lange ballen en hield er veel goed bij. In de tweede helft hadden we niet de energie om de hele tijd aanspeelbaar te zijn en zo was Frey belangrijk om de bal voorin bij te houden. Hij heeft het zeer goed gedaan vandaag, maar iedereen was geweldig", aldus de Noorse middenvelder.