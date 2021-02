Cercle accident de parcours? "Ik heb exact de reactie gekregen die ik wou."

Vorige week kon Anderlecht niet overtuigen op Cercle Brugge. Ze bleven er steken op een 0-0 gelijkspel. Zondag moeten ze vol aan de bak tegen KV Kortrijk. Kompany blikt vooruit op de wedstrijd.

Het spel van afgelopen weekend tegen Cercle Brugge was niet wat men van Anderlecht verwacht. Dat zag Vincent Kompany ook zelf: "Ik kijk enkel naar mijn eigen ploeg. Ik verwacht zondag een reactie van mijn jongens. Maandag kreeg ik die al in een oefenwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven, maar spijtig genoeg win je daar niets mee".

Anderlecht speelde deze week een oefenwedstrijd tegen het Oud-Heverlee Leuven van Marc Brys. Bij de rust stonden de jongens van Kompany al 0-5 voor. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-5 overwinning voor de Brusselaars.

Kompany verwacht zondag een reactie van zijn spelers tegen Kortrijk: "De jongens moeten tonen dat de wedstrijd op Cercle Brugge gewoon een offday was. De hele week op training zag ik de juiste intensiteit en inzet, die ik miste in die wedstrijd tegen Cercle. Mijn spelers kunnen nu tonen dat het gewoon de verkeerde dag van de week was, en niet een probleem waar we harder op moeten werken."

Uitspraken over het al dan niet halen van play-off 1 doet Kompany niet. "Ik ben voorzichtig om al te grote uitspraken te doen. Vadaag ben ik 100% gefocust op de wedstrijd van zondag tegen Kortrijk. Ik wil winnen!"