Sterkhouder brengt goed nieuws voor KAS Eupen: "Mijn enige doel is om hier te blijven"

Smail Prevljak is dit seizoen al van goudwaarde geweest voor Eupen. De Bosnische spits was dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten in de Jupiler Pro League. Het zal dan ook als muziek in de oren klinken bij de Eupen-aanhang dat hun topschutter nog een tijdje zal blijven uitkomen voor de Panda's.

Smail Prevljak is met zijn twaalf doelpunten in de competitie veruit de vlotst scorende speler bij Eupen. Het is mede dankzij zijn goals dat de Panda's momenteel op een veilige veertiende plaats staan in de stand, acht punten boven de degradatiestreep. Interesse Het is dan ook geen verrassing dat zijn goals bij Eupen ook de nodige transfergeruchten met zich meebrengen, maar die smoort de Bosniër allemaal in de kiem in tijdens een interview met L'Avenir. "Ik heb geen andere doelstelling dan bij Eupen te blijven", klinkt het bij de Eupen-spits. Prevljak voelt zicht duidelijk goed bij de Oostkantonners waar hij nog een contract heeft tot midden 2023.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eupen - KV Oostende nu live op Voetbalkrant.com.