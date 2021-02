KVM stuurde bij tijdens rust en rekent nog op beste Storm: "Play-off 2 zou al mooi zijn na catastrofaal seizoensbegin"

Nikola Storm was bij KV Mechelen de man die zich in de schijnwerpers zette met zijn prestatie tegen Gent. Erg actief, erg dreigend en een doelpunt gemaakt. Er had wel minstens eentje meer bij gemogen. Bij verschillende kansen vergat Storm tussen de palen te mikken.

"Het is een kwestie van niet te veel na te denken", oordeelt Jordi Vanlerberghe. "Als je de tijd krijgt om te denken, gaat het soms mis. Bij de goal krijgt hij geen tijd om te denken en werkt hij meteen goed af. Als je er eentje kan scoreen, gaat het soms vlotter. Nikola is op zoek naar de déclic, Ik hoop dat hij de die kan maken."

Het geloof in de doelpuntenmaker is bij de ploegmaats alleszins aanwezig. "Hij heeft voldoende kwaliteiten, dat heeft hij in 1B al bewezen. Hij is zeker iemand die een goal kan maken. Als hij een kans mist, weet hij dat zelf ook wel. Hij werkt heel hard."

Minder openingen waren er na rust, voor beide teams. Daar was Vanlerberghe niet rouwig om, want in die eerste helft was het voor hem als middenvelder werkendag. "We hebben er tijdens de rust over gesproken dat we niet rustig genoeg waren aan de bal. Hun kansen kwamen er na balverlies van ons. We hebben dus bijgestuurd. Nadien deden we het als ploeg beter, behalve in de laatste 10 minuten door vermoeidheid."

Zo bleef het dus 1-1 en na 75 minuten haalde Vrancken Storm naar de kant. "Hij was ontgoocheld in zichzelf. Twee-drie keer kwam hij alleen voor Bolat. Eén keer lag hij al in de verste hoek en schiet Nikola naar de korte hoek. Als die bal in het kader is, is het altijd binnen."

Jammer van die kansen, maar de gretigheid is wel enorm aanwezig. "Nikola wil gewoon zo snel mogelijk in vorm geraken. Ik heb hem gezegd om niets te forceren en niet te zoeken naar iets. Hij moet gewoon alles geven binnen hetgene wat wij van hem verwachten. Anders ga je een wedstrijd tegen jezelf beginnen spelen en ga je bezig zijn met andere dingen."

Het bleef dus bij een gelijkspel. Wat is er na dit resultaat nog mogelijk voor Mechelen? "Ik ben er niet ontevreden mee", zegt Thibault Peyre. "Als het play-off 1 wordt, is het top. Play-off 2 zou al zeer mooi zijn na ons catastrofaal seizoensbegin. We mogen niet vergeten van waar we komen. We gaan nog zes matchen alles geven, we gaan voor het hoogst mogelijke."