Alexander Blessin kijkt alleen maar vooruit: "Zitten met een positief probleem"

KV Oostende speelde 1-1-gelijk tegen Eupen. Dat stemde trainer Alexander Blessin niet echt vrolijk, al kijkt de Duitser enkel vooruit.

Vooral de late tegengoal zat Blessin dwars. "Natuurlijk ben ik wat ontgoocheld omdat we kort voor het einde nog een goal slikken”, zegt de Oostendse trainer. “De nul houden en winnen was top geweest, maar uiteindelijk is dit wellicht een juiste uitslag. Het was een wedstrijd met veel duels en weinig goede acties.”

Het vooruitzicht is goed voor de match tegen KV Oostende. “Nu enkele dagen rust en dan op naar KV Mechelen. Voor die match zal ik normaal gezien weer kunnen rekenen op een nagenoeg volledig fitte kern. Dat maakt het voor mij moeilijker om keuzes te maken, maar uiteindelijk is dat een positief probleem."