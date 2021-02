Op zijn zeventiende gelanceerd bij paars-wit, nu al drie jaar werkloos: "Terug naar Anderlecht? Maar ja! Ik heb bovendien meer ervaring dan toen"

Anthony Vanden Borre is zonder twijfel de bekendste speler van Anderlecht die niet het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. De voormalige rechtsachter is echter niet het enige geval waarmee het bergafwaarts ging na een doorbraak bij paars-wit.

Bouba Saré was ook zo'n geval. De ondertussen 30-jarige Saré speelde van 2007 tot 2010 bij Anderlecht. Zijn laatste club dateert al van 2018, toen hij bij Belenses (Portugal) aan de slag was. Toch denkt de middenvelder dat zijn carrière er nog niet opzit.

"Er zijn er die denken dat ik een blessure verberg of dat ik versleten ben. Dat is niet waar. Ik train als een gek bij mijn persoonlijke trainers in Brussel. Ik wil mijn carrière herlanceren. Ik sta open voor elk voorstel, waar ook ter wereld", klinkt het in La Dernière Heure.

Anderlecht

Volgens Saré zou hij zelfs niet misstaan bij het huidige Anderlecht. "Maar ja! Ik heb bovendien meer ervaring dan toen. Er zijn momenteel niet veel ervaren spelers in hun ploeg. Als je ziet wat Dieumerci Mbokani, een goede vriend van me, doet bij Antwerp op zijn 35ste..."